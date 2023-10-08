Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 gram esrar, 13 sentetik hap, silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu sattığı öne sürülen Y.Ö'nün (36) evine operasyon düzenledi.
Aramalarda 20 gram esrar, 13 sentetik hap, hassas terazi, çelik yelek, pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, silahlara ait fişekler ile çelik yelek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa