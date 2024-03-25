Kaza yapan araç yayaların bulunduğu refüje çıktı, facianın eşiğinden dönüldü

SAMSUN - Samsun'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan bir tanesi yolun karşısında geçmek için bekleyen yayalara çarpmadan son anda refüje çıkarak durdu.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aysel T.idaresindeki 06 BCN 479 otomobil 3 şeritli yolda orta şeritten kavşağı dönmek isteyince o sırada sol şeritten seyir halinde olan Gizem D. idaresindeki 06 GT 750 plakalı SUV tipi araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç refüje çıkarak durabildi. SUV tipi aracın yaya yolunu kullanmak için ışıkları bekleyen vatandaşların hemen yanı başında durmasıyla muhtemel bir faciadan dönüldü. Çarpışmada sürücü Aysel T. ve arabasında bulunan Melike K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.