Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan ve ifadelerinde suçsuz olduğunu savunan sanık; son sözünde 'pişmanım' deyince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'uyuşturucu madde satıcılığı' suçundan yargılanan tutuksuz sanık Ö.S ve avukatı salonda hazır bulundu. Sanık Ö.S. duruşmadaki ifadesinde uyuşturucu satıcılığı yapmadığını, sadece kullanıcı olduğunu söyledi. Savcı mütalaasında sanık Ö.S.'nin cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanı karar öncesinde sanığa son sözünü sorması üzerine sanık Ö.S.; "Pişmanım hakim bey" dedi. Mahkeme başkanı ise "Ne için pişmansın? Satıcılık yapmadım, suçsuzum diyordun" ifadelerini kullandı.

Yapılan yargılama sonucunda sanık Ö.S.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ö.S tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ