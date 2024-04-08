Kayseri'de Banka Dolandırıcıları Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 70 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin 11 farklı iş yeri, ikamet ve KGYS'ye ait 58 saatlik kamera görüntülerini incelemeleri sonucunda tespit edilmesi üzerine 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ