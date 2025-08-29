Kaynarca'da İnşaat Halindeki Binadan 150 Bin TL'lik Kablo Çalındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde inşası devam eden binadan yaklaşık 150 bin TL'lik kablo çalındı. Olayı anlatan elektrik teknisyeni ise ilçede daha önce böyle bir hırsızlık duymadığını ifade etti.

Orta Mahalle'de meydana gelen olayda, Adnan Kumru'ya ait inşaat halindeki binaya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, elektrik teknisyenlerinin çekmiş olduğu hattaki kabloları keserek çaldığı öne sürüldü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından ekipler inceleme başlattı. İlçede daha önce böyle bir hırsızlık duymadığını belirten ve olayı anlatan elektrik teknisyeni Ümit Erel, "İnşaata çektiğimiz besleme ve zayıf akım kablolarını kontrol için buraya geldiğimizde hırsızlık olayının yaşandığını gördük. Bakır olan besleme kablolarının uçları kesilmiş ve çalınmış. Diğer zayıf akım kablolarında herhangi bir sıkıntı yok ama besleme kablolarının hepsi kopartılarak çalınmış. Komple yenileyeceğiz bu sistemi. Yaklaşık olarak 150 bin TL'ye yakın bir maliyeti var. Bu zamana kadar bu bölgede inşaatlardan kabloların çalındığını duymamıştık" dedi. - SAKARYA