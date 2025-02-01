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Hem de alışveriş merkezi! Yakalanmasa hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Hem de alışveriş merkezi! Yakalanmasa hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
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Kastamonu'daki Kastamall Alışveriş Merkezi'nde yapılan denetimlerde, saklama koşullarına uymayan 500 kilogram piliç sucuğa el konuldu.

Kastamonu'daki Kastamall Alışveriş Merkezi'ne kurulan yöresel ürünler pazarında uygunsuz olduğu tespit edilen 500 kilo sucuğa el konuldu.

AVM'DE 500 KİLO SUCUĞA EL KONULDU

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Kastamall Alışveriş Merkezi'nde kurulan yöresel ürünler pazarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde saklama şartlarına uyulmadan satışa sunulduğu tespit edilen 500 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuğa el konuldu. Ayrıca pazarın farklı bir noktasında satışı yapılan zeytinyağından da şüphe üzerine numune alındı.

Hem de alışveriş merkezi! Yakalanmasa hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kent merkezinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında kontrol görevlisi arkadaşlarımızın yaptığı kontrollerde saklama şartlarına uyulmadan satışa sunulan 500 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuğu tespit edilmiştir. Bahse konu ürünlere Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince el konularak, ilgili gıda işletmecisine idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca pazarın farklı bir noktasında satışa sunulan zeytinyağı ürününden de şüphe üzerine numune alınmıştır. Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNizmettin Barlas:

Yarın oraya müşteri yağar artık benden demesi

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