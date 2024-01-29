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Kastamonu'da Tofaş marka otomobil yön tabelası direğine çarptı, 4 kişi yaralandı

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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, bir Tofaş marka otomobil yön tabelası direğine çarparak asılı kaldı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da yoldan çıkan Tofaş marka otomobil, yön tabelası direğine çarparak asılı kaldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 37 BE 897 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yön tabelası direğine çarptı. Çarptığı direkte asılı kalan otomobilde bulunan sürücü ile O.Y., A.B.Y. ve E.C.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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