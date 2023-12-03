Kastamonu'da köyde çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Oğul köyünde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, ahır ve samanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Olay, Merkez ilçesi Oğul köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir ahır ve samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ahır ve samanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU