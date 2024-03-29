Kastamonu'da Kavşakta Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Çevreyolu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 EF 197 plakalı otomobil ile 37 ABA 162 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada Hasan K. yaralandı. Hasan K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU