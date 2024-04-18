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Kartepe'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaya geçidinde tırın altında kalan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkartılıp, hastaneye sevk edildi. Şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında tır ile seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaya geçidinde tırın altında kalan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkartılıp, hastaneye sevk edildi. Şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında tır ile seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 34 KFE 520 plakalı tır, yaya geçidinde ilerleyen S.S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle S.S. tırın altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kriko ile tırı kaldırarak, S.S.'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S., ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, polis ekiplerince tır sürücüsü M.C.'nin ifadesine başvuruldu. Tırların şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında, seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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