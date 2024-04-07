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Kartepe'de Hafif Ticari Araç Su Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araç su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rahmiye Mahallesi Çeltikdüzü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 41 FY 251 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Hafif ticari araç yan yatarken, sürücü F.S. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan F.S. hastaneye kaldırıldı. Araçtaki S.T. ve E.T. isimi yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtaki malzemeler ekiplerce çıkartılırken, aracın kanaldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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