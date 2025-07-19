Karşıyaka'da Beko Bayisi Önünde Mağdurlar Toplandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir Beko bayisinden alışveriş yapan çok sayıda vatandaş, ürünleri teslim edilmeyince mağaza önünde toplandı. Kepenkleri kapalı olan mağazada "Sağlık sorunları nedeniyle 1 Ağustos'a kadar kapalıyız" yazısı yer alırken, mağdurlar kimseye ulaşamıyor. Düğün hazırlığında olan bazı vatandaşlar, ödedikleri on binlerce lira karşılığında hiçbir ürün alamadıklarını belirterek Beko'dan açıklama ve çözüm bekliyor.

Beko markasına güvenerek Karşıyaka'daki bir yetkili bayiden buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinesi gibi beyaz eşyalar satın alan onlarca kişi, teslimatların yapılmaması üzerine durumu araştırmaya başladı. Telefonlara yanıt alamayan vatandaşlar, mağazaya gidince kepenklerin kapalı olduğunu ve camda yer alan 'Sağlık sorunları nedeniyle 1 Ağustos'a kadar kapalıyız' yazısıyla karşılaştı. Vatandaşlar, belirtilen teslimatların hiçbirinin gerçekleşmediğini, kimseyle iletişim kuramadıklarını belirterek Beko'nun müşteri hizmetlerinden de çözüm alamadıklarını ifade etti.

"Bir dünya markasına yakışmıyor"

Dün akşam saatlerinde mağaza önünde toplanan bazı mağdurlar, hem markaya hem kamuoyuna seslenerek yaşanan durumun açıklığa kavuşmasını istedi. Mağaza çalışanlarına ya da yöneticilere hiçbir şekilde ulaşılamadığını belirten vatandaşlar, Beko gibi büyük bir markanın bu soruna sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Mağdurlardan Kubilay Duman, "Biz sadece sahte olduğunu düşündüğümüz faturalarda mağazanın adı olan 'Evne'yi görebiliyoruz. Beko gibi bir dünya markasının bizim sorunlarımıza yanıt vereceğini tahmin ediyorduk ama müşteri hizmetleri de hep kısa cevaplarla olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Bunlar dünya devi bir markaya yakışan şeyler değil. Burada toplananların bir çoğu yeni evlenecek, yeni ev kuracak kişiler. Kısıtlı imkanlarla buradan beyaz eşya aldılar. Ben de aynı böyleyim. Devlet büyüklerimize de buradan bilgilendirme yapmak isterim" diye konuştu.

"Aramızda yaklaşık 10 gün sonra, 1 ay sonra düğünü olacak insanlar var"

Yakın zamanda dünya evine girecek olan ancak eşyaları kendisine teslim edilmeyen Hatice Öner Bilge adlı bir vatandaş ise, "Aramızda yaklaşık 10 gün sonra, 1 ay sonra düğünü olacak insanlar var. Sabah geldiğimizde insanlar kapıyı açıp, içeri girip eşyalarını almak istiyorlardı. Çok doğal olarak insanlar parasını verdikleri ürüne ulaşmaya çalışıyorlar. Biz şu kapıyı kırarak içeri girmek istemedik. Beko'nun buna bir çözüm bulması lazım. İnsanlar düğün süreçlerinde zaten yeterince stresli ve zor durumdalar. İnsanlar buraya bu markaya güvenerek geldi. Kişinin nerede olduğu belli değil. Bize bir an önce yardım edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar durumu savcılığa ve Tüketici Hakem Heyetine giderek şikayette bulundu. - İZMİR