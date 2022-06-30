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Kars'ta kazada astsubay hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kars'ta kazada astsubay hayatını kaybetti

Kars'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 astsubay hayatını kaybetti.

Kars'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 astsubay hayatını kaybetti.

Kaza, Boğatepe köyü mevkiinde meydana geldi. Kars'tan Boğatepe köyüne seyir halindeki astsubay Mustafa Gümüş idaresindeki 05 ABV 860 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KE 2843 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri astsubay Mustafa Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü ise sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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