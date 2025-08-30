Kars'ta Jandarma, Siber Suçlar ve Dolandırıcılıklar Konusunda Vatandaşları Uyardı

Kars'ta Jandarma, Siber Suçlar ve Dolandırıcılıklar Konusunda Vatandaşları Uyardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Arpaçay ilçesinde 42 vatandaşa yönelik siber farkındalık eğitimi vererek oltalama dolandırıcılığı, yasadışı bahis ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Eğitimlerin devam edeceği açıklandı.

Kars'ta jandarma vatandaşları siber suçlar ve oltalama dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, Arpaçay ilçesi Koçköy köyünde 42 vatandaşa yönelik Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar hakkında bilgilendirdi.

Ayrıca Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı konularında yapılması gerekenleri anlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.