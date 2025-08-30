Kars'ta Jandarma, Siber Suçlar ve Dolandırıcılıklar Konusunda Vatandaşları Uyardı
Kars İl Jandarma Komutanlığı, Arpaçay ilçesinde 42 vatandaşa yönelik siber farkındalık eğitimi vererek oltalama dolandırıcılığı, yasadışı bahis ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Eğitimlerin devam edeceği açıklandı.
Kars'ta jandarma vatandaşları siber suçlar ve oltalama dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, Arpaçay ilçesi Koçköy köyünde 42 vatandaşa yönelik Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar hakkında bilgilendirdi.
Ayrıca Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı konularında yapılması gerekenleri anlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa