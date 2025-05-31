Karpuzlu'da Jandarmadan Seyyar Pazarda Denetim

Karpuzlu'da Jandarmadan Seyyar Pazarda Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri, sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı seyyar pazarda denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kurulan seyyar pazar yerinde jandarma ekipleri sahte para ve hırsızlık olaylarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para kullanımına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Karpuzlu Tekeler Mahallesi'nde kurulan seyyar pazar yerinde kontrol gerçekleştirdi. Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi tarafından yapılan denetimlerde meydana gelebilecek dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca vatandaşlara bu ve benzeri olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.