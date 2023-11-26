Karasu'da Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı. Operasyonda bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karasu ilçesindeki gazinolar bölgesinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis, eğlence mekanlarına baskınlar yaptı. 60 kadının kimlikleri tek tek kontrol edilirken, fuhuş yaptığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarının önünde bulunan ve kadınların transferini sağlayan araçlar da didik didik arandı. Aramalar sırasında bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)