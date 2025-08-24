Karaman'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, araçta mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Profesör Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 42 YH 725 plakalı Fiat marka otomobil ile S.B. yönetimindeki 70 DT 093 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından kapısı açılmayan otomobilde mahsur kalan yaşlı kadın için olay yerine itfaiye çağrıldı. Adrese gelen itfaiye, araç içerisinde mahsur kalan yaşlı kadını yaptığı çalışma sonucu çıkardı. Kazada yaralan 3 kişi ambulans ve özel araçla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN