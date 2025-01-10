Karacasu'da Jandarma Ağır Araçları Denetledi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ağır tonajlı araçlar jandarma ekipleri tarafından denetlenirken, sürücüler ise bilgilendirildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Karacasu ilçesi Yaykın Yolu üzeri ve Ataköy Mahallesinde; tütün teslimat sezonunun da açılması ile birlikte son zamanlarda yoğunlaşan; tütün, maden ve mermer nakliyesi faaliyeti yürüten çekici (tır) ve kamyonların takograf denetimleri yapılarak, araç şoförlerine, mahalle yolları ve ilçe merkezinde denetleme ve bilgilendirmede bulunuldu. Faaliyette Hız kuralları, Taşıt geçiş öncelik kuralları, Emniyet kemeri kullanımı, Araç römorklarının üzerine çadır çekmeden hareket etmemeleri, Sollama kuralları ile diğer trafik konularında bilgilendirme yapıldı. Aracında Takograf cihazı bulundurmayan 2 kamyon sürücüsü, aracına muayene yaptırmayan 4 sürücü, kasksız motosiklet kullanan 1 sürücü olmak üzere toplam 7 sürücüye 21 bin 030 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN