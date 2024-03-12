Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan O.Ü. ve Ş.Ü., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna konuldu. - KARABÜK