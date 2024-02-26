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Karabük'te av tüfeğiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan zanlı tutuklandı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde av tüfeği ile kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit olayıyla ilgili firari olarak aranan M.B., polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Karabük'te av tüfeğiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesinde av tüfeği ile kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit olayıyla ilgili firari olarak aranan M.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından il merkezinde saklandığı ikamette yakalandı. Toplamda 46 suç kaydı bulunan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskipazar Karabük Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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