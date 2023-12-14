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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin 739 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İ.A. (58) isimli şahsın Kahramanmaraş iline sentetik uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine şahıs Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 10 bin 739 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şansın sorgusu devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hisarcık Türkoğlu Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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