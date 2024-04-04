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Kahramanmaraş'ta Sulama Kanalına Düşen Sürücü Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada sulama kanalına düşen sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı sürücüyü sulama kanalından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri motosikleti de bulunduğu yerden çıkardı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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