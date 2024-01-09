Kahramanmaraş'ta Polis Ekipleri 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Ele Geçirildi
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen otomobil, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ancak polislerin kısa süreli takibi sonucu otomobil ele geçirildi ve arama yapıldı. Olay anları ise bir araç kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp uzaklaşan otomobil kısa sürede ele geçirildi.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken uygulama noktasındaki polis ekiplerince durdurulmak istendi.
Ekiplerin dur ikazına uymayıp uzaklaşan otomobil, polisin kısa süreli takip sonucu ele geçirildi. Polisler otomobil içinde ve sürücünün üzerinde arama yaptı. Yaşanan tüm bu anlar ise bir araç kamerasına yansıdır. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil bölgeden gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ