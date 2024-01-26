Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta müstakil evde korkutan yangın: 2 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın sonucunda 2 kişi yaralandı. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde bulunan 2 kişiyi kurtardı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta müstakil evde korkutan yangın: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. Alınan bilgiye göre, müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale sırasında yangında evde bulunan iki kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye İtfaiye Hastane 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Instagram problem mi var 26 Ocak Cuma? 26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Instagram hikayeler neden görüntülenmiyor? Instagram "Bu hikayeye erişilemiyor" ne demek, sorun nasıl çözülür 26 Ocak? 26 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Instagram çöktü mü, Instagram'da sorun mu var 26 Ocak Cuma 2024? 26 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! İnci Taneleri hangi cezaevinde çekildi? İnci Taneleri Zahir kim? İnci Taneleri Zahir gerçekte kim? 26 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title