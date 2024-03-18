Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesindeki müstakil bir ikamette çıktı. Elektrik aksamdan çıktığı tahmin edilen yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bir anda büyüyen yangın evin tamamını sardı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın çıktığı anda evde yaşayanların dışarı çıktığı öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar oluştu.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ