Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta terör örgütüne ait depo bulundu 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait depo bulundu. Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait depo bulundu. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenledi. Kahramanmaraş Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Kurt operasyonunun icrası esnasında terör örgütü PKK mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta terör örgütüne ait depo bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.