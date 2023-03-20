Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de kamyonet devrildi: Araçları teğet geçti

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de kamyonet devrildi: Araçları teğet geçti

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çimento yüklü kamyonet, sokağa gireceği esnada devrilerek yan yattı.

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çimento yüklü kamyonet, sokağa gireceği esnada devrilerek yan yattı. Metrelerce sürüklenen kamyonet, yol üzerinde bulunan park halindeki araçları teğet geçti.

Kaza, geçtiğimiz geçtiğimiz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlemeyen bir sürücü çimento yüklü 34 DH 9217 plakalı kamyonetle yokuş aşağıya inmeye başladı. Sürücü sokağa döneceği esnada kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araçlar santimetre farkla kurtuldu

Kontrolden çıkan araç devrilerek yan yatarken, yara almadan kurtulan sürücü ve arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayın ardından sürücü ve arkadaşları kasada patlayan çimentoları çöp konteynırına attı. Öte yandan yol üzerinde park halinde bulunan araçlar, kayan kamyonetin çarpmasından santim farkla kurtuldu. Kazanın ardından maddi hasar alan kamyonet olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Mahallesi Kağıthane Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title