Kadıköy'de Üst Geçitten Atlayan Kişi Ağır Yaralandı

Kadıköy'de bir kişi üst geçitten atladı

İSTANBUL - Kadıköy'de ismi öğrenilemeyen bir kişi D-100 Karayolunda bulunan üst geçitten atlayarak ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu, Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi D-100 Karayolu üzerinde yer alan, yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikteki bir üst geçitten kendini aşağı bıraktı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan şahıs ağır yaralandı. Olayın yaşanması üzerine seyir halindeki sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini üst geçitten aşağıya atan ağır yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı karayolunda trafik önlemleri aldı. Karayolunda trafik polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten ve yan yollardan ilerlerken, polis ekipleri olayla ilgili de inceleme başlattı.