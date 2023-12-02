Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Üst Geçitten Atlayan Kişi Ağır Yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kadıköy'de ismi öğrenilemeyen bir kişi D-100 Karayolunda bulunan üst geçitten atlayarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kadıköy'de bir kişi üst geçitten atladı

İSTANBUL - Kadıköy'de ismi öğrenilemeyen bir kişi D-100 Karayolunda bulunan üst geçitten atlayarak ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu, Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi D-100 Karayolu üzerinde yer alan, yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikteki bir üst geçitten kendini aşağı bıraktı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan şahıs ağır yaralandı. Olayın yaşanması üzerine seyir halindeki sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini üst geçitten aşağıya atan ağır yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı karayolunda trafik önlemleri aldı. Karayolunda trafik polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten ve yan yollardan ilerlerken, polis ekipleri olayla ilgili de inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Kadıköy Olaylar İstanbul Trafik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 2 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Hatayspor - Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Hatayspor - Antalyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef Tolga hasta mı, Tolga'nın hastalığı ne? MasterChef Tolga nerede, Tolga yok mu? Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title