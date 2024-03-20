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Kadıköy'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu caddede trafik akışı yeniden normale döndü.

Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay saat 00.30 sularında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 EPH 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 34 DKR 888 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle Gizem D. ve Miray Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu caddede trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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