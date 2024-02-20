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Kadıköy D100'de bir şahsa otomobil çarptı

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Kadıköy'de otomobilin önünü kesmeye çalışan bir şahsa otomobil çarptı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy D100'de bir şahsa önünü kesmeye çalıştığı otomobil çarptı

İSTANBUL - Kadıköy'de otomobilin önünü kesmeye çalışan bir şahsa otomobil çarptı. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sularında D100 karayolu Bostancı Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki bir otomobilin önünü kesmeye çalışan şahsa araç çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının sona ermesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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