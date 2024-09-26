Üye Girişi
Haberler

Kaçak Elektrik Denetimine Silahlı Saldırı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik ekiplerine, denetim sırasında bir kişi uzun namlulu silah ile saldırdı. Saldırıda ekipler yara almadan kurtulurken, saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaçak elektrik kullanan şahıs Dicle Elektrik ekiplerine silahla saldırdı

Ekipler, uzun namlulu silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik'e bağlı iki saha çalışanı, uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Ekipler, olaydan yara almadan kurtulurken saldırgan kısa süre içerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesinde abonesiz trafo kullanıldığını tespit eden Dicle Elektrik ekipleri, bölgeye giderek inceleme başlattı. Ekiplerin çalıştığı sırada kaçak trafo yakınındaki evde yaşayan İ.Ü., şirket çalışanlarının yanına giderek denetime tepki gösterdi.

Öfkeli şahsın evine doğru yönelmesiyle tedbir amaçlı araçlarına binen ekip, bölgeden ayrılmak için hareket etmeye başladı. Bu esnada İ.Ü. elinde uzun namlulu silahla evinden çıkarak ekiplere ateş açtı. Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu.

80 haneye yetecek güçte kaçak elektrik kullanımı

Şirketten alınan bilgilere göre, saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesinde tespit edilen kaçak trafonun, 160 kVA gücünde olduğu ve bu güçteki bir trafonun 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği vurgulandı.

Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı

Olayın ardından Dicle Elektrik ekipleri, jandarma karakoluna giderek saldırgan İ.Ü. hakkında şikayette bulundu. Aynı gün içinde düzenlenen operasyonla İ.Ü. ruhsatsız silahı ile birlikte gözaltına alındı. Saldırganın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Kaçak Elektrik Denetimine Silahlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kızıltepe Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Enerji Mardin Dicle Hukuk Olay Suç

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 26 Eylül Altın fiaytları! Gram altın ne kadar, yükseldi mi? BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });