Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu - Haberler

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Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu

Yozgat merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yozgat merkezli 6 ilde terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığının bünyesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yozgat merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum illerinde düzenlenen operasyonda aralarında örgütün üst düzey yetkililerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Yasadışı yollardan yurtdışına kaçtığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli şahısların saklandıkları ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Yozgat, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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