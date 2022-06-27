Jandarmadan terör operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu DHKP/C Terör Örgütü üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı değerlendirilen 24 şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli Ankara, Hatay, Isparta ve İstanbul illerinde tespit edilen 24 şüpheliye eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilirken, operasyonda yakalanan şüphelilerden çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa