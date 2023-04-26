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Jandarma firari şahsı kıskıvrak yakaladı

Jandarma firari şahsı kıskıvrak yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında kesinlileşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında kesinlileşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında "Resmi belgede sahtecilik, Kasten yaralama, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Selim İlçesi mülki sınırları içerisinde yapılan titiz planlama ve takip sonucunda yakalandı.

Şahıs adli işlemlerinin bitmesine müteakip tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Selim Kars 3. Sayfa Haberler

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