Üye Girişi
Haberler

İzmit'te Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu İstinat Duvarında Asılı Kaldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı. Kamyon, şans eseri bahçeye düşmeden askıda kaldı ve kazada yaralanan olmadı. Kazanın kaygan zemin sebebiyle meydana geldiği belirtilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir binanın istinat duvarında askıda kaldı. Kamyon binanın bahçesine şans eseri düşmeden dururken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Akgüneş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın temel kazı çalışmasından hareket eden F.B. idaresindeki 41 FJ 415 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak 5 katlı binanın istinat duvarına çarptı. İstinat duvarının üzerinde askıda kalan hafriyat kamyonu, binanın bahçesine düşmeden şans eseri durdu. Sürücü F.B. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Kazanın kaygan zemin sebebiyle meydana geldiği değerlendirilirken, hafriyat kamyonunu bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gündoğdu Kocaeli İtfaiye Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu? İlhan Ocaklı kimdir, nereli? İlhan Ocaklı hayatı ve kariyeri! İlhan Ocaklı ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title