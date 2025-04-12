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İzmit'te Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarptı, Sürücüler Sağ Kurtuldu

İzmit'te Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarptı, Sürücüler Sağ Kurtuldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D100 Karayolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil, bariyere ve başka bir araca çarparak hurdaya döndü. Şans eseri, her iki aracın sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce bariyere ardından başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen iki aracın sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikameti Kandıra Sapağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 41 AVP 755 plakalı Volkswagen marka otomobil, önce bariyerlere ardından İ.Y. yönetimindeki 34 EFM 195 plakalı BMW marka otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, şans eseri sürücüler hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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