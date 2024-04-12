İzmir'de Tartışma Yaşayan Kişiyi Vurmak İçin Balıkesir'den Yola Çıkan Şahıs Yakalandı

İzmir'de tartışma yaşadığı kişileri yanına aldığı tüfekle vurmak için Balıkesir'den yola çıkan bir kişi, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tüfek ve 20 adet fişekle birlikte yakalandı.

Balıkesir'de bulunan İ.B. isimli bir kişi, İzmir'de yaşayan bazı kişilerle telefonda tartışınca yanına tüfeğini alıp kişileri vurmak üzere yola çıktı. Olay ve aracın plakasının bildirilmesi üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.B. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - MANİSA