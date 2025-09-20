İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı, 9 Yaşındaki Çocuk Kurşunla Yaralandı

İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Göztepeli iki taraftar grubu arasında, Beşiktaş maçı sonrası çıkan silahlı kavgada, çatışmanın ortasında kalan bir ailenin 9 yaşındaki çocuğu, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Talihsiz çocuk yaşadığı korku nedeniyle bir daha maça gitmek istemediğini belirtirken, çocuğu yaralanan baba da yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların bıçak ve tabanca kullandığı kavgada M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Emircan Övüç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca tedavisi tamamlanan 2 yaralıysa taburcu edildi.

"Kalabalık geçsin diye çimlerde beklerken kurşunlar üzerimize geldi

Meydana gelen silahlı kavgada bacağına isabet eden mermiyle yaralanan 9 yaşındaki G.K.'nin babası Cemal Korkmaz, yaşadıkları kabus gibi anları anlattı. Göztepe-Beşiktaş maçını ailece izledikten sonra stattan ayrıldıklarını söyleyen baba, kalabalığın dağılması için Güzelyalı sahilinde paten alanının yanına geçtiklerini ve çimlerde oturdukları sırada saldırının başladığını anlattı. Korkmaz, "Yaklaşık 15 dakika sonra 30'ar kişilik iki farklı grup geldi. Bir anda silahlar çekildi, iki taraf birbirine ateş etti. Biz de arada kaldık. Kızımın bacağına kurşun geldiğini eşim fark etti. Hemen kızımızı alıp hastaneye koştuk. Kızımız Göztepe'nin kuruluş yılı olan 1925'i TC kimlik numarasında taşıyan tek çocuk. Onun canının yanması hepimizi derinden üzdü. Biz sadece ailemizle maç izlemeye gitmiştik" dedi.

"Çocuklara sporun kardeşlik ruhunu nasıl anlatacağız?"

Yaşanan olayın çocuklar üzerinde derin izler bıraktığını belirten baba, "Olayın olduğu noktadan 50 metre gerideydik ama kurşunlar bize kadar geldi. Eşim ve oğlum da büyük korku yaşadı. Çocuklarımıza futbolu ve sporu sevdiren bir aileyiz ama artık onları maça götürmek konusunda tereddütlerim var. Sporun kardeşlik ruhunu nasıl anlatacağız?" diye konuştu.

"Planlı ve organize bir şekilde gelmişlerdi"

Olayın planlı ve organize olduğunu düşündüğünü dile getiren baba Korkmaz, "Çocukluğumdan beri Göztepe maçlarına giderim, hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. İki taraf birbirine tek kelime etmeden ateş etti. Orada birçok aile ve çocuk vardı. Göztepeli oldukları söyleniyor ama kim olduklarını bilmiyoruz. Sanki planlı ve organize şekilde gelmişlerdi" açıklamasında bulundu.

Daha fazla kontrol talebi

Güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan baba, şu çağrıyı yaptı: "O gün 5 bin güvenlik görevlisi vardı ama olay paten sahasında yaşandı. Göztepe ile Beşiktaş arasında acaba sorun olur mu niteliğinde gelmişlerdi ama hiç beklenmedik böyle bir durum oldu Daha fazla kontrol noktası olmalı. Alkolün etkisiyle insanlar birbirine düşebiliyor. Ben iki tarafın da o gün planlı olarak oraya geldiğini düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

Maça gelmek istemiyor

Öte yandan bacağına isabet eden mermiyle yaralanan 9 yaşındaki G.K. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Küçük kız, yaşadığı korku dolu anların ardından bir daha maça gelmek istemediğini söyledi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı, güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği öğrenildi. - İZMİR