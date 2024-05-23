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AK Parti meclis üyesi tarafından vurulan taraftar derneği başkanı hayatını kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde bir kıraathane önünde meclis üyesi tarafından tabancayla vurulan taraftar derneği onursal başkanı hastanede hayatını kaybetti. Olayda meclis üyesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kıraathane önünde meclis üyesi tarafından tabancayla vurulan taraftar derneği onursal başkanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Olay, dün 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kemal Altın (54), 35 AET 011 plakalı hafif ticari aracıyla, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Bucaspor'un taraftar gruplarından BucaFanClub Kurucusu Evren Yiğit'in (43) bulunduğu noktaya geldi. Altın, tabancasıyla Evren Yiğit'e ateş ederken bu esnada kimliği öğrenilemeyen bir kişi de kıraathaneden kendisine ateş etti.

Meydana gelen silahlı kavgada kıraathanede bulunduğu öğrenilen D.O.F. adlı bir kişi de bacağından vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bölgeye olay yeri bandı gerilirken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın bulunduğu yerde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

AK Parti meclis üyesi tarafından vurulan taraftar derneği başkanı hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Evren Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen olayda yaralanan Kemal Altın ve D.O.F.'nin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

AK Parti meclis üyesi tarafından vurulan taraftar derneği başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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