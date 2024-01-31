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İzmir'de kadını öldüren zanlı cezaevinde intihar etti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde gerçekleşen cinayetin zanlısı, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, demir kapı camını kırarak girdiği evde S. Ediz'i ağır yaralayıp aynı bıçakla kadının kızı olan Behiye Ediz'i öldüren cinayet zanlısı Levend Macu, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

Olay, 24 Ocak saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu Levend Macu (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan anne S. Ediz'i (34) yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından kadının kızı Behiye Ediz'i (12) de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 12 yaşındaki Behiye Ediz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cezaevinde kendini astı

Olayın ertesi günü yakalanan Levend Macu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Olay Cezaevi İzmir Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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