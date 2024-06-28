İzmir'de Denizbank Şube Müdürü hakkında vurgun suçlamasıyla gözaltı kararı

İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı. Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyellere el koyuyor. - İZMİR