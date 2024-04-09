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İzmir'de çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde, çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Alsancak Mimar Sinan Mahallesi 1393 Sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dövmecilik yapan Furkan Uzunoğlu (28) ile çocukluk arkadaşı olan C.G. (28), henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., sinir krizi geçirerek çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Uzunoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Furkan Uzunoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, C.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzunoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı C.G. ise, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Susma hakkını kullandı

Gözaltına alınan cinayet zanlısı C.G.'nin emniyetteki ifade işlemlerinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocukluk İzmir Adliye Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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