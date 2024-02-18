İzmir'de Ayakkabıcı Dükkanında İkinci Kez Yangın Çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir ayakkabıcı dükkanında, 69 gün arayla 2. kez yangın meydana geldi. Alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangınlarda milyonlarca lira zarara uğradığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Dağ, "Şüphelendiğim durum var ama kişi olarak hiçbir kimse yok. Geçtiğimiz yangında 3-3,5 milyon TL o zaman zararım vardı. Şimdide 1-1,5 milyon TL zararım var" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık 2023 tarihinde gece saatlerinde alevlere teslim olan ve kullanılmaz hale gelen ayakkabıcı dükkanı, iş yeri sahibi tarafından yaklaşık 20 gün içerisinde tekrar açılarak hizmete vermeye devam etti. Ancak, yangından 69 gün sonra gece saat 03.51 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi Eskiizmir Caddesi'nde bulunan iş yerinde tekrar bir yangın daha meydana geldi. Ayakkabı ve çanta satan dükkanda çıkan yangında alevleri görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

"Yandık, bittik"

İş yeri 69 gün arayla 2. kez alevlere teslim olan işletme sahibi 53 yaşındaki Ahmet Dağ, "2 ay önce yandı burası. Elektrikten kaynaklı olarak düşündük. Demek ki sabotajmış. Bu yangını da sabotaj olarak düşünüyorum. Elektriği çok güzel yaptık, kaçağı yoktu. Şüphelendiğim durum var ama kişi olarak hiçbir kimse yok. Geçtiğimiz yangında 3-3,5 milyon TL o zaman zararım vardı. Şimdide 1-1,5 milyon TL zararım var. Şu an 2 milyon TL borcum var. Yandık, bittik. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağım" dedi.

İtfaiye ekiplerince ilk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kundaklama şüphesi üzerine ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR