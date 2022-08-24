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İzmir 3. sayfa: Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir 3. sayfa haberi... Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Çanakkale İzmir Karayolunda su baskınları yaşandı.

Sağanak yağış nedeniyle İzmir- Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Çanakkale İzmir Karayolunda su baskınları yaşandı. Su basan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde Edremit ilçesi ve civarında etkili olan kuvvetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Çanakkale İzmir Karayolunda bazı kavşak noktalarında yükselen sular sürücülere zor anlar yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri su baskınlarını önlemek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - 3. Sayfa

Çanakkale Edremit İzmir su 3. Sayfa Güncel Haberler

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