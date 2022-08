Son dakika haber... Vali Yerlikaya: '104 kişi tahliye edildi, yaralı ve can kaybımız yok'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangında can kaybı ve yaralanın olmadığını; 104 hastanın tahliye edildiğini söyledi.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Hastanenin Başhekimi Uz.Dr. Stati Leana ile birlikte çalışmaları inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Vali Yerlikaya, "Hepimize büyük geçmiş olsun. Can kaybı ve yaralanan vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil. Şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp sonrasında hazırlanan raporla sebebi ortaya çıkacak. Şu anda ilgilendiğimiz yangının çatıda başladığı ve söndürme çalışmalarının bir an önce tamamlanması. Yangın söndürme helikopteri hazır. Çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği düşünüldüğünden şu an gerek kalmadı. Bir bölümünde yaşlılarımızın bakım yeri bir kısmında yatan hastalarımız var. Toplam tahliye dilen sayı 104. Burası tarihi kadim şifa merkezi. Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastane. Bu yapı inşallah en kısa zamanda eski haline getirilmek üzere hep beraber el birliği ile yaraları sarmak boynumuzun borcu" diye konuştu.

(Caner Sönmez-Furkan Duman-Davut Has-Hacer İnci- Armağan Yılmaz-Medeni Topaloğlu /İHA)