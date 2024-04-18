İstanbul Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Zanlı Yakalandı

İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu zanlının polis ekipleri tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı.

Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı 34 TFY 89 plakalı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmiş. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Y.B. (42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.

Taksiciyi öldüren zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı an kamerada

Taksiciyi öldüren zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Maslak Büyükdere Caddesi'de seyir halinde olan aracın polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve zanlının yakalandığı görülüyor. - İSTANBUL