İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödemelerini yapmadığını belirterek, 22 Mayıs'tan itibaren otobüslerin çalışmayacağını açıkladı. Ovacık, esnafın maaş ödemeleri ve yakıt alımları için sıkıntı yaşadığını vurguladı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödeme alamadıkları için 22 Mayıs'tan itibaren işe çıkılamayacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNDEN GREV KARARI

İstanbul'da halk otobüsü krizi iyice büyüdü. 4 aydır para alamayan şoförler, greve gitme kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'tan itibaren kontak kapatacaklarını söyledi.

"4. AYI DA PARA ALMADAN GEÇİRDİK"

Ovacık, açıklamasında şunları söyledi: "İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN KONTAK KAPATIYORLAR

Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık. Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız.

"GELDİĞİMİZ NOKTA BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL"

3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSadık:

Beter olun.

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Haber YorumlarıNurettin:

chp yi kötü göstermek için ampül projesi ve başaralı

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