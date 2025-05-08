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İstanbul'da Terör Finansmanına Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama Talebi

İstanbul'da Terör Finansmanına Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama Talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine finans sağlanmasını engellemek üzere İstanbul, Ankara ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçmek amacıyla İstanbul başta olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Terör örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Malatya'da 5 Mayıs'ta eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde İstanbul ve Malatya'da 9 şüpheli gözaltına alındı.

6 şüpheliye tutuklama talebi

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı 'terörizmin kanuna muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle 1'i 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri sürerken, 2 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumda olan şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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