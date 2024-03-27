İstanbul'da restorana düzenlenen motosikletli silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Yurt dışı firarisi organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un, yine yurt dışı firarisi olan organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber'e talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı icra edilen 'Mahzen 22' operasyonları çerçevesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun'un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş'ta bulunan 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu" ifadelerine yer verdi.