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İstanbul'da Market Gaspı: 200 Bin Lira Çalındı

İstanbul'da Market Gaspı: 200 Bin Lira Çalındı
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Esenyurt'ta yüzü maskeli bir kişi, market çalışanını bıçakla tehdit ederek 200 bin lirayı gasp etti. Şüpheli, paralarla sanal bahis oynarken yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir markete giren yüzü maskeli bir kişi, elindeki bıçakla market çalışanını tehdit edip kasada bulunan 200 bin lirayı gasp ederek oradan ayrıldı. Gasp ettiği paralarla sanal bahis oynadığı ortaya çıkan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ocak Pazartesi günü Esenyurt Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde yüzü maskeli şahıs girdiği markette çalışanı elindeki bıçakla tehdit ederek kasada bulunan 200 bin lirayı alarak oradan ayrıldı. Market çalışanı durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde, şahsın maskeli bir şekilde markete girdiği ve daha sonra depo kısmına doğru ilerlediği belirlendi. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan şahsın görüntülerinin ardından polis ekipleri kimliğini tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kimliği tespit edilen şüpheli A.Ö., evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olay günü kullandığı bere, eldiven, boyunluk ve bıçak ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli ilk ifadesinde gasp sonrası parayı önce kendi banka hesabına yatırdığını, daha sonra da sanal bahis sitelerinde kumar oynadığını belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli A.Ö., adliyeye sevk edildi. A.Ö., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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